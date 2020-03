Wyburzą biurowiec, by powstało nowe sródmieście. Nie ma chętnych na prowadzenie lokalnego browaru

Do przetargu stanęło dziewięć firm, które chcą zająć się rozbiórką biurowca, który przez lata wpisał się w krajobraz centrum miasta. To m.in. firmy z Gliwic, Wisły, Zabrza, Mikołowa oraz Dąbrowy Górniczej. Miasto zamierza przeznaczyć na to przedsięwzięcie nieco ponad 600 tysięcy złotych, a oferty zaczynają się od niecałych 200 tysięcy złotych do ponad 1,3 mln zł. Rozbieżność jest więc ogromna.

- Większość ofert oscyluje w granicach 250-350 tysięcy złotych, co i tak jest kwotą znacznie niższą niż zakładaliśmy. Musieliśmy więc do niektórych firm wysłać dodatkowe pytania, związane z ich ofertą i kalkulacją kosztów – mówi Wojciech Czyżewski, prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia, która odpowiedzialna jest za budowę nowego śródmieścia Dąbrowy Górniczej i zagospodarowanie terenów byłej fabryki DEFUM. Jak dodaje z pewnością uda się więc w najbliższych dniach wyłonić wykonawcę tego przedsięwzięcia. - Będziemy chcieli zrealizować to przedsięwzięcie w kwietniu. Tak, by cały budynek w maju był już rozebrany, a teren posprzątany – podkreśla Wojciech Czyżewski.