Wychowankowie Przedszkola nr 10 spotkali się z policjantami i Sznupkiem

Ostatnio dąbrowski profilaktyk wraz z policjantami z Wydziału Prewencji dąbrowskiej komendy odwiedzili dąbrowskie Przedszkole nr 10 przy ul. Kopernika. W ramach prowadzonej kampanii "Mamo!Tato!tutaj jestem" rozmawiali z dziećmi o tym, co można zrobić, aby uniknąć zagubienia w skupiskach ludzi takich jak, duże centra handlowe, place zabaw imprezy masowe, dworce kolejowe i autobusowe.

- Zagubienie dziecka może się przytrafić każdemu z nas. Pomimo faktu, że nie zdarza się to często, zadbaj o to, aby nie przydarzyło się to właśnie Tobie. Dzieci nie są na tyle samodzielne i odpowiedzialne, aby odnaleźć się w takiej stresowej sytuacji, a samo zdarzenie jest dla nich bardzo traumatyczne. Lęk i dezorientacja nie pozwalają dzieciom racjonalnie myśleć i odpowiednio się zachować, a rodzice w sytuacji stresowej przeżywają najdłuższe minuty swojego życia - podkreślają policjanci.

Podczas spotkania przypomniano zasady bezpiecznego powrotu do domu, podstawowe numery alarmowe oraz zasady zachowania w stosunku do osoby obcej. Dyrektor Przedszkola nr 10 oraz grono pedagogiczne przekazali podziękowanie dla komendanta Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artura Klimka oraz dla policjantów st. asp. Damiana Korczyńskiego i asp.. szt. Przemysłowa Domańskiego.