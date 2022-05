Wycieczki rowerowe do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Dąbrowy Górniczej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-) Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m. Nawiguj

Tym razem bardziej asfaltowo - 45% drogi. Skusiłem się na wyjazd chęcią sprawdzenia niebieskiego szlaku pieszego Powstańców Śląskich. Szlak wg mapy biegnie od Bytomia aż do Gliwic. Cóż niestety stwierdzam z przykrością, że szlak jest tak słabo oznaczony, iż zgubić się na nim to żadna sztuka :-) . W paru miejscach bez maczety nie należy się zapuszczać :-) Szkoda, że ten szlak został zapomniany i raczej nie wróżę mu przyszłości. Gdyby nie mapa to nie miałbym żadnych szans, chociaż częściowo ten szlak przejechać. Pierwszego kapcia również zaliczyłem - ach ten asfalt :-) - zło konieczne :-). Łączna wysokość podjazdów 843.09 m. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Goczałkowickiego

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 143,86 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 400 m

Suma zjazdów: 1 389 m

Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Górniczej poleca Aza

Lekko, łatwo i przyjemnie - tak można opisać traskę. Zaplanowałem objechać Jezioro Goczałkowickie, największy akwen wodny w moim zasięgu :-) Traska prowadzi szlakami rowerowymi i mało uczęszczanymi drogami. Już od Szopienic wpadamy na żółty rowerowy, następnie na Dolinie Trzech Stawów trzymamy się czerwonego i z małymi modyfikacjami trafimy do Czarkowa. Stąd dojedziemy do Zbiornika Łąka a następnie do miejscowości Strumień - ładny ryneczek. Następnie objeżdżamy południową część jeziora Goczałkowickiego by dostać się na wał i w pełni podziwiać ogrom akwenu. Następny przystanek to Pszczyna - malownicze miasto z wieloma zabytkami. Z Pszczyny wpadamy na niebieski rowerowy w kierunku Tychów. Niestety od Czułowa musiałem zmienić plany i jak najszybciej kierować się ku domowi. Padający deszcz pokrzyżował mi plany. 68% traski to bezdroża,

Nawiguj