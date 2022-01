Wycieczki rowerowe do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Dąbrowy Górniczej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Dąbrowie Górniczej ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Dąbrowie Górniczej ma być 4°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Nad zalewem Łęg wiosny szukałem

Stopień trudności: 1

Dystans: 25,29 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 207 m

Suma zjazdów: 211 m

Rowerzystom z Dąbrowy Górniczej trasę poleca Shadow125

Dzisiaj ładne słoneczko, więc postanowiłem poszukać wiosny. Jako że najbardziej lubię okoliczne lasy, wybór padł na Jaworzno i zalew Łęg. Trasa spokojna. Trzeba niestety dojechać i wrócić ulicami, ale na miejscu tylko żałować, że nie ma więcej czasu. Wiosnę znalazłem oczywiście.

