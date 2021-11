Wycieczki rowerowe do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Dąbrowy Górniczej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 20 - 21 listopada mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Dąbrowy Górniczej proponujemy na weekend 20 - 21 listopada.

Trasy rowerowe w okolicy Dąbrowy Górniczej We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 listopada w Dąbrowie Górniczej ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 21 listopada w Dąbrowie Górniczej ma być 10°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Na cztery zamki... Stopień trudności: 1

Dystans: 123,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 518 m

Suma zjazdów: 1 522 m Aza poleca trasę rowerzystom z Dąbrowy Górniczej Kończy się żywot opon więc asfaltu tym razem więcej niż zazwyczaj.

Traska w dużej części wiedzie szlakami turystycznymi oraz rowerowymi.

Każdy zamek jak najbardziej można zwiedzić. Nie uczyniłem tego, gdyż na każdym już byłem.Pora bardzo sucha więc przed Górą Birów dużo piachu niż zwykle. Łączna wysokość podjazdów 767.00 m.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego Stopień trudności: 1

Dystans: 43,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 856 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Górniczej poleca Aza Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego - czerwony szlak pieszy, który początek ma na parkingu przy stawie Janina a koniec w Mysłowicach przy Szpitalu Miejskim przy ul. Bytomskiej lub odwrotnie - przynajmniej tak wynika z opisu :-). Długość szlaku to około 24km. 69% traski to bezdroża. Już zdążyłem się przyzwyczaić, iż szlaki piesze są chyba wszędzie traktowane po macoszemu i niestety w tym przypadku jest podobnie. Dobrze przed wycieczką mieć zaplanowaną trasę przebiegu szlaku, gdyż zgubić go nie jest trudną rzeczą. Zaznaczyłem na trasie miejsca na które należy uważać.

🚲 Trasa rowerowa: Pustynia Błedowska-Pogoria-Sosnowiec Stopień trudności: 2

Dystans: 96,59 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 1 711 m

Suma zjazdów: 1 691 m Dominik poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Górniczej Trasa średnio wymagająca ale bardzo ciekawa.Trasa prowadzi przez teren bardzo zróżnicowany pod względem nawierzchni.Jest wiele fajnych miejsc do zobaczenie więc nie ma czasu na nudę.Warto troszkę pokręcić się po rynku w Sławkowie,a wracając z pustyni proponuję pyszną rybkę w hodowli pstrąga,kierując się w stronę Chruszczobrodu polecam napełnić butelkę wodą ze żródła Jana a na koniec kąpiel w jeziorze Pogoria III jak pogoda pozwoli.Myślę,że trasa jest super i godna polecenia.

🚲 Trasa rowerowa: Baza rakietowa i do Pszczyny Stopień trudności: 1

Dystans: 99,5 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 694 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Górniczej poleca Shadow125

Ładna pogoda więc w drogę. Celem są ruiny bazy rakietowej za Tychami. Wyruszyliśmy przez Murcki, obowiązkowo wjazd na hałdę (punkt widokowy). Przez Tychy i Paprocany dojechaliśmy na miejsce. Trafiliśmy bez trudu. W pagórku była ukryta baza rakietowa. Zostały w zasadzie tylko ściany. Wewnątrz pagórka coś było bo zasypali a na górze wylany beton. Da się wejść do środka - wymaga to trochę wprawy i uwaga na głowy :). Jako, że była wczesna pora pojechaliśmy do Pszczyny. Po drodze odwiedziliśmy stary cmentarz żydowski. Potem park Pszczyński, zamek i powrót do domu. 100 pękła jak nic, ale warto było.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakami i nie tylko... Stopień trudności: 1

Dystans: 119,57 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 1 744 m

Suma zjazdów: 1 720 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Górniczej poleca Aza

Traska w 80% wiedzie szlakami turystycznymi, które częściowo pokrywają się ze szlakami rowerowymi. Najtrudniejszy moment to szlak zielony przed Ciągowicami, który niestety jeszcze trochę i zniknie :-( Szlak jest zaniedbany i trudny do przebycia - około 400m. Zaznaczyłem na mapie to miejsce. Jeżeli przebrniecie ten punkt to reszta jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Łączna wysokość podjazdów 872.09 m.

