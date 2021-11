Wycieczki rowerowe do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Dąbrowy Górniczej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 27 listopada w Dąbrowie Górniczej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 28 listopada w Dąbrowie Górniczej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 33,64 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 274 m

Suma zjazdów: 274 m

Shadow125 poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Górniczej

Po moim ostatnim wypadzie w okolice Trójkąta Trzech Cesarzy wybór padł na miejsce które w tamtych czasach miało nazwę Granica. Obecnie jest to dzielnica Sosnowca - Maczki. Początkiem wyprawy tak naprawdę jest wjazd w ulicę Plażową (Niwka). Dojechać trzeba ulicą, ew. chodnikami. Potem to już tylko raj :).