Wygłodzona krowa w Dąbrowie Górniczej. Właścicielka była weterynarzem! Zwierzę zostało jej odebrane, trwa zbiórka

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt zgłoszenie o konieczności interwencji w Dąbrowie Górniczej otrzymał kilka dni temu. TOZ Radzionków zgłosił, że w jednym z dąbrowskich gospodarstw znajduje się zagłodzona krowa. Właścicielką zwierzęcia była emerytowana weterynarz.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt potrzebował zaledwie dwóch dni do zorganizowania pomocy dla krowy. Interwencja została przeprowadzona w minioną sobotę, 22 lutego. Zwierzę ma około 5 lat. Lekarz weterynarii ocenił jej stan zdrowia na 1 w pięciostopniowej skali BCS.

- Właścicielka jest w podeszłym wieku. Ma problemy z poruszaniem się. Nie powinna zajmować się zwierzętami. Krowa była zagłodzona. Od razu podaliśmy jej prawie 20 litrów wody, którą błyskawicznie wypiła. Na siano rzuciła się i mieliła je przez całą drogę powrotną - mówi Konrad Kuźmiński, prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. - Krowa trafiła do domu tymczasowego. Teraz czekają na nią dwa tygodnie kwarantanny. Jeśli będzie dobrze wracać do zdrowia, to po okresie kwarantanny zostanie dołączona do stada. W żadnym wypadku nie ma mowy, że trafi na rzeź. U nas zwierzęta mają dożywotni dom i opiekę - dodaje.