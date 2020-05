Wyjątkowe koncerty w dąbrowskiej Fabryce Pełnej Życia. Każdy będzie mógł je zobaczyć...

Jak wyglądał Będzin 13. lat temu? Zobaczcie te zdjęcia

Mamy dla was wyjątkowe zdjęcia Będzina, na których zobaczycie jak miasto wyglądało i czym żyło w 2007 roku. Czternaście lat to niby nie tak dużo, ale jednak na tyle długo, by przypomnieć sobie, co wtedy działo się istotnego, jakie trwały inwestycje i remonty.