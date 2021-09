Wypadek w Dąbrowie Górniczej. Pijany kierowca autobusu, został aresztowany na 2 miesiące Wiktoria Żesławska

Pijany kierowca autobusu przejechał kobietę. Do wypadku doszło w poniedziałek, 27 września, w Dąbrowie Górniczej, gdy kobieta wchodziła do własnego samochodu. Została potrącona przez autobus linii 609. Dziś sąd postanowił o umieszczeniu go w areszcie na dwa miesiące.