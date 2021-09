Wypadek w Dąbrowie Górniczej. Potrącił kobietę autobusem miejskim. Był pijany

Wypadek w Dąbrowie Górniczej. Autobus potrącił kobietę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 27 września, o godz. 14:18 na ul. Hutniczej.

- Kierujący autobusem komunikacji miejskiej linii 609, potrącił 51-letnią kobietę. Jak się później okazało, mężczyzna był pijany, miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kobieta z obrażeniami głowy oraz barku trafiła do szpitala. Kierowca trafił do policyjnego aresztu, mężczyźnie grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności – powiedział st. sierż. Marcin Kasprzyk z policji w Dąbrowie Górniczej.