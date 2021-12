Z mieszkania przy ul. Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej wynieśli śmieci. Lokatorzy od lat prosili o pomoc, bo smród był nie do zniesienia

Tuż przed godziną 9 do mieszkania zawalonego po sufit odpadami, śmieciami, butelkami, kartonami wkroczyła firma, która zajmuje się wywózkami odpadów. Ubrani w specjalne kombinezony pracownicy do przygotowanych wcześniej kontenerków pakowali cały ten bajzel. Cały czas starali się dezynfekować powierzchnię mieszkania, a także klatki schodowej. Wszystko jest jednak tak przesiąknięte smrodem, że trudno było wytrzymać. W samochodzie wylądowały też m.in. meble, elementy kanapy. Zgodnie z ustaleniami w środku mieszkania miało zostać tylko to, co lokator uznał za niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Nad całością czuwał komornik sądowy, policjanci, byli również reprezentanci Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator, która administruje blokiem przy ul. Dąbrowskiego 24.