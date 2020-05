Za 229 mln zł dwie dąbrowskie firmy wybudują centrum przesiadkowe w DG i przekopią tunel pod torami

Konsorcjum firm z Dąbrowy Górniczej – Nowak Mosty oraz Complex – ma wybudować nowe centrum przesiadkowe w dąbrowskim śródmieściu oraz tunel pod torami kolejowymi, który połączy centrum z terenami rekreacyjnymi, a więc ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego. To wynik wtorkowej (26 maja) elektronicznej aukcji, która odbywała się na platformie zakupowej PKP PLK.

To ogromne przedsięwzięcie chciały zrealizować jedna firma i dwa konsorcja. Najtańszą ofertę, opiewającą na 286 mln 204 tys. 41,38 zł, złożyło w maju 2020 roku konsorcjum firm: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (lider) oraz Primost Południe z Będzina i PRB TOR z Mysłowic. Propozycja konsorcjum dąbrowskich firm Nowak Mosty oraz Complex wynosiła 309 mln 615 tys. 604,43 zł, natomiast warszawski Budimex chciał zrealizować wszystkie prace za 315 mln 909 tys. 940, 50 zł. Było to drugie podejście do wyłonienia wykonawcy tej jednej z najważniejszych w historii miasta inwestycji. Pierwszy przetarg z listopada 2019 roku został unieważniony. Wówczas miasto uznało, że oferty w wysokości ponad 269 mln zł oraz 317 mln zł są zbyt wysokie, zwłaszcza, że dąbrowskie miasto zamierzało wydać na całość prac 250 mln zł. Potem wydłużony został czas wykonania części prac, a do tego skrócony został również okres gwarancji, o co zabiegały firmy chcące uczestniczyć w przetargu na tę inwestycję. To sprawiło, że miasto zdecydowało się obniżyć koszty do 200 mln zł, a mimo tego wpłynęły trzy wspomniane na początku oferty. Dwa konsorcja oraz Budimex stoczyły ze sobą “walkę” o ten kontrakt podczas elektronicznej aukcji na platformie zakupowej PKP PLK, która realizuje cały projekt wspólnie z władzami Dąbrowy Górniczej.

Licytacja ceny odbywała się poprzez jej obniżanie w dół o 2 mln 750 tys zł. Ostatecznie najniższą ofertę, która została zaakceptowana, złożyło konsorcjum dąbrowskich firm Nowak Mosty oraz Complex. Całe przedsięwzięcie zdecydowały się one zrealizować za 229 mln zł, choć do przetargu wystartowały z kwotą ponad 309 mln zł.

- Sytuacja była bardzo dynamiczna. Cała aukcja elektroniczna trwała blisko dwie i pół godziny, odnotowaliśmy aż 59 postąpień w dół, co zadecydowało o ostatecznym wyniku aukcji – mówi Jarosław Rokicki, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w dąbrowskim Urzędzie Miejskim. - Teraz, po zakończeniu aukcji, mamy obowiązek przeliczenia kosztorysu całej inwestycji. Zwycięskie w postępowaniu konsorcjum firm powinno natomiast w ciągu dziesięciu dni przekazać nam wymagane dokumenty. To m.in. dokumenty poświadczające doświadczenie w wykonywaniu tego typu inwestycji. Można powiedzieć, że osiągnięta cena jest korzystna w stosunku do naszych planów i założeń. Trzeba będzie jednak poczekać również na to, czy nie wpłyną w najbliższym czasie do Krajowej Izby Odwoławczej jakieś odwołania i protesty ze strony dwóch pozostałych uczestników aukcji elektronicznej. Jeśli nic takiego się nie stanie, to w wersji optymistycznej przekazanie placu budowy wykonawcy prac mogłoby się odbyć najwcześniej za cztery, pięć tygodni – dodaje.

Projekt nowego centrum przesiadkowego i drogowej infrastruktury wokół dworca PKP w centrum Dąbrowy Górniczej (ma zostać wyremontowany do końca 2023 roku) przygotowała spółka Mosty Katowice. Co zatem ma się zmienić w najbliższych latach w śródmieściu Dąbrowy Górniczej? W ramach budowy centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w centrum powstanie m.in. parking na minimum 180 miejsc od strony ul. Kościuszki oraz na 180 miejsc od strony ul. Limanowskiego. Będzie też miejsce na lokalizację wypożyczalni rowerów jak również zadaszonego parkingu dla rowerów, zarówno od strony ul. Kościuszki jak i od strony ul. Limanowskiego. Po obu stronach torów kolejowych ma się zmieścić minimum 50 rowerów. Centrum przesiadkowe ma obsługiwać minimum pięć autobusów komunikacji zbiorowej.

Centrum przesiadkowe będzie wyposażone w monitoring, małą architekturę, czyli m.in. ławki , automaty biletowe, kosze na śmieci oraz elektroniczne tablice informacyjne umożliwiające podawanie bieżących informacji dla korzystających z obiektów. Centrum przesiadkowe będzie bezpośrednio połączone z budynkiem dworca PKP oraz przejściem podziemnym, które połączy dworzec z peronami oraz ulicą Limanowskiego. Układ drogowy zostanie w sposób bezkolizyjny połączony tunelem po torami PKP, który łączyć będzie ulicę Kościuszki z ulicą Limanowskiego. Projektant w realizowanym zadaniu wykonał opracowanie połączenia drogowego od skrzyżowania wylotu z tunelu pod dworcem PKP i ulicy Limanowskiego do skrzyżowania ulicy Robotniczej z ulicą Korzeniec. Zlikwidowany zostanie jednocześnie przejazd kolejowy, którym dziś jedziemy w ciągu ul. Koścuszki.

Ta inwestycja ma się zakończyć do końca grudnia 2022 roku, natomiast odbiory i jej rozliczenie zaplanowane zostały do 31 marca 2023 roku.

Podobne rozwiązania komunikacyjne mają się też pojawić przy dworcu kolejowym w dzielnicy Gołonóg. Tam parking będzie miał 200 miejsc i ma się pojawić od strony byłej ul. Piecucha, a dziś Uklańskiego. Tutaj tunel dla pieszych i rowerzystów będzie nie tylko w ciągu ul. Podłęknickiej, ale również Granicznej. Dąbrowianie czekają też na remont obu dworców (w centrum i Gołonogu), który przez ostatnie lata pozostawał tylko w sferze marzeń, ale tym razem ma być inaczej. Dlatego, że miasto porozumiało się konkretnie z PKP, współpracując ściśle w projektowaniu wszystkich zmian komunikacyjnych. PKP ma natomiast ujęte w swoich planach remonty obu dąbrowskich dworców. Wykonawcę projektu remontu dworca PKP w centrum Dąbrowy Górniczej mamy poznać w przyszłym roku. - Planujemy, że kolejny etap inwestycji, czyli zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych nastąpi do końca pierwszej połowy 2021 roku - deklaruje Bartłomiej Sarna z wydziału prasowego PKP SA.

