Zabawa w wirtualnej rzeczywistości w Dąbrowie. Na Alejach zagramy w grę lub obejrzymy film [FOTO]

Podczas ferii w Dąbrowie Górniczej możemy pobawić się w symulatorze wirtualnej rzeczywistości. Na ulicy Majakowskiego 37 znajduje się lokal z dwoma maszynami do zabawy. Lokal jest czynny cały tydzień od godz. 10 do godz. 20.

Z wirtualnej zabawy możemy skorzystać do niedzieli, 26 stycznia. Koszt jednej zabawy to 10 zł, a jej czas zależy od filmu czy gry, którą wybierzemy, od 3 do 6 minut. Jednak jest to doświadczenie, którego warto spróbować.