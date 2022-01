Ząbkowice: powstanie punkt przetwarzania zużytych opon? Mieszkańcy protestują. 18 stycznia spotkanie w Domu Kultury

– Uruchomieniu punktu sprzeciwia się grupa mieszkańców, którzy obawiają się szkodliwych skutków takiej działalności – przyznaje radna Katarzyna Zagajska. I przywołuje przypadki licznych pożarów na składowiskach opon w Polsce, o których głośno było choćby w zeszłym roku.

– Samo składowanie opon oraz gumowych kabli, o których zbieranie wnioskuje firma, to również emisja szkodliwych składników. Nie ma co się dziwić osobom, nie tylko tym mieszkającym w pobliżu, że w obawie o własne zdrowie, sprzeciwiają się takim planom – dodaje radna i zachęca mieszkańców do licznego udziału w spotkaniu, które firma Karbokom organizuje we wtorek 18 stycznia o godz. 17 w Domu Kultury w Ząbkowicach.

Prezydent Dąbrowy Górniczej odmówił wydania decyzji środowiskowej

Karbokom o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne” wystąpił do miasta w 2020 roku. Prezydent Dąbrowy Górniczej odmówił, wskazując na opinię Wydziału Urbanistyki i Architektury UM, wedle którego taka działalność w tej lokalizacji byłaby niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.