Zaginął Krystian Sławiński mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Trwają poszukiwania mężczyzny. Policja prosi o pomoc! Karolina Kos

We wtorek, 1 marca, do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginionego Krystiana Sławińskiego. Mężczyzna nie pojawił się tego dnia w pracy i od wczesnych godzin porannych nie nawiązał kontaktu z nikim ze swojego otoczenia. Zaginiony to 26 letni mieszkaniec Strzemieszyc, jednej z dzielnic Dąbrowy Górniczej.