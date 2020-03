Zaginęła Beata K. z Dąbrowy Górniczej. Widzieliście ją? [NOWE FAKTY

Poszukiwania są odwołane, pani już się odnalazła.

Wcześniej pisaliśmy.

Zaginęła Beata K. z Dąbrowy Górniczej. Informacje o zaginięciu kobiety w mediach społecznościowych umieścił jej mąż.

Beata Kaniewska była ostatni raz widziana 8 marca około 6 rano.

- Moja żona Beata K. wyszła z domu do pracy do której nie dotarła i do chwili obecnej nie ma z nią żadnego kontaktu - informuje mąż zaginionej.

Kobieta w momencie wyjścia z domu była ubrana w ciemnogranatową kurtkę do pasa, czarne spodnie i czarne buty za kostkę. Przebywała w okolicach Kasprzaka i Tworznia.

Jeśli widziałeś kobietę i masz jakiekolwiek informacje na temat jej pobytu - skontaktuj się z numerem 785044755 lub z najbliższą komendą policji pod numerem 997 lub 112.