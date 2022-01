Zamknęli część alei Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej, są utrudnienia dla kierowców. Powstanie tam kanalizacja i rondo

Na kilka miesięcy droga została zamknięta dla ruchu na około 200-metrowym odcinku. W tym czasie zostanie przebudowana, a po obu jej stronach powstanie droga rowerowa. Jak informuje miasto zamknięcie alei to wstęp do budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Uklańskiego. Wraz z drugim rondem na skrzyżowaniu ulicy Parkowej z Wczasową oraz tunelem pod torami będą one częścią nowego układu komunikacyjnego w rejonie stacji kolejowej przy dworcu PKP w Gołonogu.

13 stycznia sfrezowane zostały już wewnętrzne pasy na obu jezdniach. To na nich w związku z budową kanalizacji deszczowej prowadzone będą teraz głębokie wykopy. Docelowo aleja na zamkniętym obecnie odcinku zyska nową podbudowę i nawierzchnię, zmieni się także geometria obu jezdni, co uspokoi m.in. ruch przy dojeździe do nowego ronda.