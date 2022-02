Zaprosili mężczyznę na wódkę. Potem go pobili i okradli. Dąbrowscy policjanci wyłapali po kolei całą trójkę napastników

Rozbój miał miejsce pod koniec stycznia tego roku. Do 35-latka idącego późnym popołudniem ulicą Komuny Paryskiej podeszło trzech mężczyzn. Obywatel Ukrainy został zaproszony na wódkę do jednego z mieszkań w pobliskim bloku. W trakcie imprezowania napastnicy zaatakowali swego gościa. Kopali go i bili. Na koniec zabrali pokrzywdzonemu telefon komórkowy oraz gotówkę. Łączną kwotę strat wyceniono na ponad 1500 złotych.

Przed policjantami stało niełatwe zadanie - ustalić tożsamość sprawców rozboju. Czynności na miejscu zdarzenia nie dały odpowiedzi na to pytanie. Nie oznaczało to jednak końca wysiłków stróżów prawa z Dąbrowy Górniczej. Mundurowi nadal pracowali nad wyjaśnieniem sprawy, poszerzając materiał dowodowy. Ich praca ostatecznie przyniosła wymierne efekty. Wiedza, jaką uzyskali, analizując krok po kroku zebrany materiał dowodowy, pozwoliła na wstępne wytypowanie osób odpowiedzialnych za rozbój na 35-latku.