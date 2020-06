Zarząd ArcelorMittal Poland odpowiada na zarzuty związkowców. Co ze zbiorowym układem pracy?

- To nie są decyzje podejmowane na czas pandemii. Ich skutki dla pracowników będą odczuwalne już na zawsze – podkreślają związkowcy w piśmie skierowanym do szefa rządu 8 czerwca.

29 maja 2020 roku zarząd AMP zdaniem związkowców przekazał organizacjom związkowym informację o jednostronnym wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, nie podając żadnego uzasadnienia tej decyzji. Jak wskazuje „Solidarność” w wystąpieniu do premiera Morawieckiego, propozycja nowego układu zbiorowego przedstawiona przez pracodawcę zakłada obniżenie wynagrodzeń pracowników o 30-40 proc.

– AMP jest spółką prywatną, ale korzysta ze środków publicznych w ramach tarczy antykryzysowej. W naszej ocenie działania pracodawcy stoją w sprzeczności z celami tarczy, która co do zasady ma chronić stanowiska pracy w okresie pandemii, a nie dotować firmy, które wykorzystując ten trudny czas pozbywają się pracowniczych uprawnień. Dlatego domagamy się zdecydowanej reakcji pana premiera i odpowiednich organów państwowych – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący „Solidarności” w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

- Zrobiliśmy to w poczuciu odpowiedzialności za firmę i miejsca pracy. Po podpisaniu tego porozumienia pracodawca kieruje każdego dnia na postojowe ogrom pracowników, często bez podstaw ekonomicznych i produkcyjnych. Naszym zdaniem chodzi wyłącznie o uzyskanie jak największych oszczędności na pracownikach i jednocześnie jak najwyższych dotacji ze środków publicznych, a nie o ratowanie miejsc pracy – zaznacza Jerzy Goiński.

“Podobnie jak w pozostałej części Europy, w Polsce pandemia ma poważny wpływ na przemysł stalowy i całą gospodarkę. Gwałtowny spadek popytu zmusił nas do prowadzenia działalności na znacznie niższym poziomie produkcji. Aby poradzić sobie z tą niespotykaną dotąd sytuacją, ArcelorMittal Poland został zmuszony do wprowadzenia w firmie tzw. postojowego - na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi. Należy podkreślić, że to tzw. wynagrodzenie postojowe dla pracowników ArcelorMittal Poland jest znacznie wyższe niż przewidziane w tarczy antykryzysowej.