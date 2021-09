Zbiórka dla uchodźców z Afganistanu w Dąbrowie Górniczej

Wszystko, co zostanie zebrane ma trafić do uchodźców z Afganistanu, którzy przebywają w Ośrodku dla Uchodźców w Lininie.

Potrzebne są między innymi artykuły higieniczne: dezodoranty, kremy do twarzy, szczoteczki i pasty do zębów, szampony, odżywki, mydła, żele pod prysznic, proszki do prania. Zbiórka potrwa do 30 września.



Miejsca zbiórek w Dąbrowie Górniczej:



Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej (Biblioteka Główna przy ul. Kościuszki 25 i filie),



Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C



Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A



Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe (ul. Warszawska 72).



Zbiórkę zainicjowały: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Dąbrowiacy", Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Akademia WSB oraz Stowarzyszenie "Budzimy Strzemieszyce".