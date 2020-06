Zderzenie samochodów na DK 94 w Dąbrowie Górniczej. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wszystko to działo się przy wyjeździe z ulicy Tysiąclecia na drogę krajową nr 94, gdzie dość często dochodzi do stłuczek oraz bardziej poważniejszych zdarzeń drogowych z udziałem kierowców. Tak też było i tym razem. W środowej kolizji, która zdarzyła się o godzinie 7.20, brali udział kierowcy dwóch aut osobowych, skody oraz citroena.

Jak poinformowali nas dąbrowscy policjanci do zderzenia pojazdów doszło w momencie, kiedy jeden z nich włączał się do ruchu na DK94. Po przybyciu na miejsce policjantów okazało się, że kierowca skody uskarża się na ból w klatce piersiowej, dlatego został przetransportowany do szpitala. Obaj kierowcy byli natomiast trzeźwi.