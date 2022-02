Zjazd do Centrum Handlowego Pogoria w Dąbrowie Górniczej zamknięty na dłużej. Jedziemy nadal jednym pasem ul. Sobieskiego

W miniony piątek 4 lutego na ul. Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej, w rejonie kładki prowadzącej do Centrum Handlowego Pogoria, zamknięty został prawy pas jezdni w kierunku Będzina. Nie zjedziemy także tędy bezpośrednio w prawo, wprost do CH Pogoria oraz OBI. Trzeba było sprawdzić, co z kładką nad jezdnią, prowadzącą do CH Pogoria.

Jak informowało miasto ze względu na stan techniczny konstrukcji kładki i m.in. ryzyko odpadnięcia z niej drobnych fragmentów betonu, dla zachowania bezpieczeństwa konieczne było wyłączenie odcinków drogi przebiegającej pod nią. Dla pieszych kładka jest cały czas dostępna i mogą nią dostać się na drugą stronę, do ul. 3 Maja.

Dziś już wiadomo, że uszkodzenia kładki są bardziej poważne niż można to było zakładać.