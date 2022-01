Zmiany w Dąbrowie Górniczej! Widać już nowy tunel drogowy, który powstaje w Gołonogu. Będą też dwa ronda, ścieżki rowerowe...

W listopadzie ubiegłego roku zamknięty został przejazd drogowo-kolejowy w dzielnicy Gołonóg, po pokonaniu którego można dostać się m.in w rejon terenów rekreacyjnych nad Pogorią III oraz Pogorią IV. Wykonawca inwestycji przygotował nowy, alternatywny przejazd, tak by można było rozpocząć drążenie tunelu, którym finalnie będą przemieszczali się kierowcy. Dziś widać już część tej części inwestycji. Tunel powstaje po to, by ten ruch był płynny, a samochody nie stały przed zamkniętymi szlabanami, jak ma to miejsce aktualnie. Będzie też można przejechać tędy na rowerze, rolkach i przejść bezpiecznie pieszo pod torowiskiem kolejowym. Teraz wiercone są pale pod konstrukcję nowego wiaduktu. W kwietniu br. roku ekipy budowlane przeniosą się na drugą część starego przejazdu i tor w kierunku Sosnowca.