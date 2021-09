Znamy wszystkich finalistów 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Tradycyjnie do finału Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka przechodzi czterech uczestników z każdej specjalności. Regulamin przewiduje jednak sytuację, w której do trzeciego, finałowego etapu może przejść po pięciu instrumentalistów z każdej kategorii. Tak stało się w przypadku wszystkich trzech specjalności. To świadczy o bardzo wysokim poziomie 13. edycji konkursu, co swoimi słowami potwierdza dyrektor artystyczny prof. Roman Widaszek.

- W drugim etapie mieliśmy wielu bardzo dobrych muzyków, dlatego jury będzie miało nie lada problem, by wyłonić poszczególne miejsca na podium - mówi prof. Roman Widaszek.

Do III etapu ze specjalności obój dostali się: pochodzący z Francji Sidonie Millot i Thibaud Rezzouk, portugalska uczestniczka Joana Soares oraz uczestnicy z Polski Antoni Popowicz i Paulina Sochaj

– Zaskoczył mnie fakt, że w II etapie poziom uczestników grających na oboju znacznie się wyrównał, dlatego wybranie finalistów nie było proste – dodaje prof. David Walter z Narodowego Wyższego Konserwatorium Muzyki i Tańca w Paryżu, członek Jury. Już po I etapie organizatorzy mogli postawić tezę, że Polska ma wybitnych, młodych klarnecistów. Teza ta nabrała mocy również po II etapie, gdyż wszyscy finaliści z tej specjalności pochodzą z Polski: Karolina Bober, Bartłomiej Dobrowolski, Rafał Kleszcz, Agata Piątek i Mateusz Sowa.