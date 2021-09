Znamy wyniki I etapu 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

16 września br. decyzją jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Barańskiego, do drugiego etapu 13. edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka zakwalifikowano w specjalności obój: dwóch uczestników z Portugalii, siedmiu polskich uczestników oraz po dwóch z Francji i Czech. W kategorii klarnetu najlepsi okazali się polscy uczestnicy, ponieważ aż 12 przeszło do drugiego etapu, a towarzyszyć im będzie jeden uczestnik z Portugalii. Do kolejnego etapu przesłuchań fagotu dostało się: dwóch uczestników z Czech, po jednym uczestniku z Francji, Niemiec, Węgier, Stanów Zjednoczonych oraz Chin, a także pięciu młodych polskich instrumentalistów.

Przesłuchania drugiego etapu odbywają się w dniach 17-19 września w godzinach od 10 do 19 w Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia. 38 uczestników ze wszystkich specjalności zaprezentuje konkursowy program przed pełnym składem jury. Przesłuchania są ogólnodostępne dla publiczności.