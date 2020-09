Zobacz TOP 5 najtańszych domów do kupienia w Dąbrowie Górniczej. Sprawdź te oferty!

Jak wyglądają i ile kosztują najtańsze domy do kupienia w Dąbrowie Górniczej? Na jaką nieruchomość możesz sobie pozwolić w cenie do 300-tysięcy złotych? W naszym zestawieniu znajdziecie domy do remontu, ale także takie, w których można zamieszkać od zaraz, a potem rozpocząć prace modernizacyjne. Zazwyczaj domy mają już kilkadziesiąt lat, więc trzeba je odświeżyć.

Prezentujemy po dwa, trzy zdjęcia każdego z domów. Oferty pochodzą z serwisu www.otodom.pl.

Sprawdźcie, jak wyglądają najtańsze domy do kupienia w Dąbrowie Górniczej.

Kliknijcie w galerię poniżej: