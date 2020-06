Zobaczcie, gdzie powstanie w śródmieściu Dąbrowy Górniczej ogromne centrum przesiadkowe

Na prezentowanych dziś zdjęciach możecie zobaczyć, gdzie to całe przedsięwzięcie będzie realizowane. Nie da się ukryć, że dąbrowski dworzec wygląda dziś po prostu źle, ale trzeba mieć nadzieję, że przetrwa jakoś do czasu przebudowy. Tereny wokół niego mają się natomiast zamienić w miejsca parkingowe oraz centrum przesiadkowe, gdzie jednocześnie będzie mogło obsługiwać pasażerów pięć autobusów. Na zdjęciach widać także miejsca, gdzie dziś kierowcy zostawiają swoje samochody od strony ulicy Limanowskiego. Tam także ma powstać parking.

Całym przedsięwzięciem ma zająć się konsorcjum firm z Dąbrowy Górniczej – Nowak Mosty oraz Complex. To wynik wtorkowej (26 maja) elektronicznej aukcji, która odbywała się na platformie zakupowej PKP PLK. Stanie się tak, jeśli nie będzie żadnych odwołań ze strony innych uczestników aukcji oraz dodatkowych komplikacji. Inwestycja ma zostać wykonana za 229 mln zł, choć do przetargu zwycięskie konsorcjum startował z kwotą ponad 309 mln zł.

Projekt nowego centrum przesiadkowego i drogowej infrastruktury wokół dworca PKP w centrum Dąbrowy Górniczej (ma zostać wyremontowany do końca 2023 roku) przygotowała spółka Mosty Katowice. Co zatem ma się dokładnie zmienić w najbliższych latach w śródmieściu Dąbrowy Górniczej?

Centrum przesiadkowe będzie wyposażone w monitoring, małą architekturę, czyli m.in. ławki , automaty biletowe, kosze na śmieci oraz elektroniczne tablice informacyjne umożliwiające podawanie bieżących informacji dla korzystających z obiektów. Centrum przesiadkowe będzie bezpośrednio połączone z budynkiem dworca PKP oraz przejściem podziemnym, które połączy dworzec z peronami oraz ulicą Limanowskiego. Układ drogowy zostanie w sposób bezkolizyjny połączony tunelem po torami PKP, który łączyć będzie ulicę Kościuszki z ulicą Limanowskiego. Projektant w realizowanym zadaniu wykonał opracowanie połączenia drogowego od skrzyżowania wylotu z tunelu pod dworcem PKP i ulicy Limanowskiego do skrzyżowania ulicy Robotniczej z ulicą Korzeniec. Zlikwidowany zostanie jednocześnie przejazd kolejowy, którym dziś jedziemy w ciągu ul. Kościuszki.

Ta inwestycja ma się zakończyć do końca grudnia 2022 roku, natomiast odbiory i jej rozliczenie zaplanowane zostały do 31 marca 2023 roku.