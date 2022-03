Żółty pył na samochodach w woj. śląskim - skąd się wziął? Dotarł do nas znad Sahary! Zobacz ZDJĘCIA red

Żółty pył na samochodach i ulicach wzbudza zainteresowanie. Skąd się wziął i co to tak naprawdę jest? Odpowiedź jest dość prosta, to pył znad Sahary, czyli największej pustyni świata. Jak to się stało, że dotarł do Polski oraz czy jest szkodliwy dla zdrowia ludzi? Sprawdź czym dokładnie jest żółty pył znad Sahary oraz ile czasu będzie się utrzymywał.