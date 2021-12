Zupełnie nowe centrum przesiadkowe w Dąbrowie Górniczej. Powstają tunele, nowe drogi, parkingi, perony kolejowe. Zobaczcie, co się zmieniło

Ostatnio dużym problemem dla mieszkańców i pasażerów połączeń kolejowych był brak bezpiecznego dojścia na perony stacji PKP. Zgodnie z zapowiedziami miasta sytuacja polepszyła się po wyasfaltowaniu odcinków ul. Kościuszki i Kolejowej, prowadzących właśnie w stronę dworca PKP (wkrótce rozpocznie się jego przebudowa) oraz peronów. Wydzielone zostało dla pieszych osobne dojście. Do tego działają także wszystkie windy.

– Dojście, które wyznaczyliśmy teraz dla pieszych prowadzi na całej długości po asfalcie – poinformował Arkadiusz Stolarz, dyrektor kontraktu z firmy Nowak-Mosty, która wspólnie ze spółką Complex Dąbrowa Górnicza buduje centrum przesiadkowe i przebudowuje układ drogowy-torowy wokół stacji.

Asfalt pojawił się także na nowym rondzie, łącząc drogową inwestycję z nową obwodnicą śródmieścia, prowadzącą za Hutą Bankową do ul. Sobieskiego, ul. Kolejową, a po wybudowaniu tunelu pod torami kolejowymi z ul. Limanowskiego. Tam również widać duże zmiany. Pojawiła się nowa droga, wkrótce gotowe będą chodniki, a potem przyjdzie czas na budowę miejsc parkingowych. W ramach całej inwestycji powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie 375 miejsc; tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą od strony ul. Poniatowskiego autobusy; droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą; tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowywane są także perony i tory przy stacji. Remont przechodzi ul. Kolejowa, gdzie powstaje uzbrojenie i kanalizacja, położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione zostaną chodniki i oświetlenie.