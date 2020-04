5 osób z koronawirusem. Ulice Dąbrowy Górniczej nadal puste, policja pilnuje, jak się zachowujemy

Dąbrowa Górnicza: Mieszkańcy stosują się w większości do nowych obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa, choć nie wszyscy. Ci, którzy zakazy próbują omijać płacą za to odpowiednią cenę, a więc grzywny sięgające nawet 5 tysięcy złotych.

W poniedziałkowe południe 6 kwietnia w śródmieściu widać było tylko kilka osób. Stały w kolejce do aptek, banków. Poza tym pojedyncze osoby czekały na przyjazd autobusu. - Nie wychodzę od tygodnia, ale dziś musiałam jednak na chwilę opuścić mieszkanie. Mam pilną sprawę do załatwienia w banku, nie poradzę sobie z tym przez internet. Nie te lata. Przy okazji zajrzę do sklepu i mam nadzieję, że do świąt już nie będę musiała nigdzie wychodzić. Boję się, jak każdy chyba – stwierdziła pani Janina, którą spotkaliśmy przy ulicy Kościuszki. Nie ma też co liczyć na to, że uda nam się jakoś przesmyknąć na parkowe alejki w Parku Hallera. Tuż przed wejściem stał w poniedziałek policyjny radiowóz. A drugi na Placu Wolności.

Na razie liczba osób, u których potwierdzono w Dąbrowie Górniczej zakażenie koronawirusem nie zmieniła się. W dalszym ciągu jest to 5 osób. 236 przebywa natomiast w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Całe miasto i jego mieszkańcy starają się mierzyć z Covid-19. Pomagają sobie wzajemnie, wspierają, dodają otuchy. - Od wielu dni wspólnym celem nas wszystkich jest walka z pandemią. Nie byłaby ona jednak możliwa bez wielu z Was i wsparcia, jakie każdego dnia udzielacie naszemu szpitalowi – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. - Pomagają firmy duże i małe, mieszkańcy, instytucje i stowarzyszenia. Robicie przelewy, szyjecie maseczki, przekazujecie rękawiczki i płyny dezynfekujące, rozwozicie recepty czy dostarczacie obiady lub kawę. Form pomocy jest tak wiele, jak wiele jest osób, które chcą pomagać. Będę chciał każdemu z Was podziękować osobiście, bo z wielkim szacunkiem podchodzę do tego, co robicie – dodał.

Cała lista osób, firm, instytucji, które pomagają w tych trudnych czasach dostępna jest na profilu facebookowym prezydenta Dąbrowy Górniczej oraz na stronie miejskiej.

W ramach akcji “Dąbrowa Górnicza szyje maseczki dla tych, co na służbie”, która na Facebooku zgromadziła już społeczność liczącą 900 osób, powstało już 10 tysięcy maseczek. Te trafiają do szpitali oraz tych instytucji I miejsc, w których możliwe są do wykorzystania jako te bez atestów. Warto też pamiętać o tym, by nie iść bez potrzeby do Urzędu Miejskiego. Zanim przyjdziecie do Urzędu Miejskiego, zadzwońcie lub napiszcie maila, bo może nie musicie wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskacie informację, czy sprawę można załatwić zdalnie oraz czy jest ona obecnie konieczna. Od 16 marca 2020 roku aż do odwołania w Urzędzie Miejskim osobiście można załatwić tylko trzy sprawy: sporządzenie aktu zgonu,

ustalenie ojcostwa wraz z wydaniem aktu urodzenia dziecka (pozostałe akty urodzenia online),

odbiór dowodu osobistego.

Kasa Urzędu Miejskiego jest nieczynna. Wszystkie przelewy można uregulować online.

W pozostałych kwestiach zadzwońcie do właściwego wydziału. - Ze względu na dużą liczbę osób dzwoniących, prosimy o cierpliwość podczas próby połączenia się z Urzędem Miejskim. W konkretnych sprawach prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem. To ułatwi załatwienie sprawy. Nie dzwońcie Państwo na ogólną infolinię urzędu – apelują dąbrowscy urzędnicy.

