Budują park kieszonkowy na Mydlicach, a na Kasprzaka nowy parking

Na osiedlu Kasprzaka powstają już nowe miejsca parkingowe przy blokach numer 48-50. Jest to drugi etap tego przedsięwzięcia, który pozwoli na wybudowanie kilkunastu dodatkowych miejsc dla samochodów. To przedsięwzięcie będzie kosztować 121 tys. 500 złotych. Jest jednym z dwunastu, które rok temu wybrali mieszkańcy tego dąbrowskiego osiedla do realizacji w 2020 roku. Oprócz tego m.in. przy bloku nr 44 wyremontowany zostanie chodnik (koszt 22 tys. zł), odnowiony zostanie plac zabaw w rejonie bloków numer 58-69 9koszt 21 tys. zł), za 22 tys. zł powstanie tu także osiedlowa łąka, a ponad 31 tys. zł przeznaczonych zostało na zakup nowości książkowych, audiobooków oraz materiałów plastycznych dla miejscowej biblioteki.

Tymczasem na osiedlu Mydlice Południowe rozpoczęła się w ramach osiedlowego budżetu partycypacyjnego 2019 budowa Placu Aktywnej Ciszy, jak nazywać się będzie nowe miejsce wypoczynku i rekreacji pomiędzy blokami przy ulicy Legionów Polskich 143, 145,147 oraz 149. Będzie miało charakter tzw. parku kieszonkowego. W tym miejscu pojawią się m.in. miejsca do plenerowej gry w szachy czy czytania książek.