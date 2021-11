CH Pogoria: dbajmy o bezpieczne zakupy, by COVID-19 nie wywołał znów lockdownu

W CH Pogoria i CH Platan z największą starannością przestrzegane są zasady przewidziane rozporządzeniami bieżących procedur sanitarno-epidemiologicznych. Stosowane są też dodatkowe środki zapobiegawcze. Wszystkie pasaże galerii systematycznie są wietrzone, pomieszczenia sanitarne podlegają regularnemu ozonowaniu, zwiększona jest również częstotliwość dezynfekcji powierzchni wspólnych. Jak pokazują dane Polskiej Rady Centrów Handlowych, bazujące na badaniu firmy badawczej Inquiry, przeprowadzonym wśród mieszkańców sześciu największych polskich aglomeracji, galerie handlowe są obecnie jednym z najbezpieczniejszych miejsc do robienia zakupów. Jednakże na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność dbania o siebie i o innych.

Zasady obowiązujące w galerii to: zasłaniaj dokładnie nos i usta, utrzymuj bezpieczną odległość, dezynfekuj ręce lub używaj jednorazowych rękawiczek, stosuj się do zaleceń ochrony i pracowników galerii. Personel galerii dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim klientom i pracownikom. Od maja 2020 r., trwa specjalna kampania edukacyjno-informacyjna #BezpieczeństwowCentrum. Jaskrawa kolorystyka materiałów wizualnych kampanii, ich różnorodne formy i miejsca ekspozycji sprawiają, że są one łatwe do zauważenia przez każdą osobę odwiedzającą centrum handlowe. Wśród najemców promowana jest też akcja PRCH „Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina”, która służy przypominaniu o konieczności noszenia maseczek. Udostępniane są też płyny do dezynfekcji. Pracownicy ochrony stale zwracają uwagę na obowiązek noszenia maseczek na terenie całych galerii, zarówno w pasażach, jak i w sklepach.