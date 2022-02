Ciepło, cieplej, gorąco… w kinach Helios! Sprawdź najbliższe premiery

Kolejny premierowy tytuł na ekranach kin Helios także przyniesie ogrom emocji. „ Pies ” to historia dwóch byłych żołnierzy elitarnej jednostki Rangers, którzy wbrew własnej woli wyruszają w podróż życia. Jednym z nich jest… tytułowy pies – Lulu, który daje w kość swojemu towarzyszowi podróży. Zanim dotrą do celu podróży doprowadzą się do szaleństwa, cudem unikną wypadku, nagną trochę praw, ale też nauczą się czegoś od siebie, że czasami w życiu trzeba opuścić gardę, aby znaleźć szczęście.

W najbliższy piątek widzowie spragnieni przygód i poszukiwania skarbów będą mieli okazję „wejść do gry” ze słynnym Nathanem Drakiem i Sullym. To bohaterowie jednej z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. W „ Uncharted ” widzowie zobaczą charyzmatyczny duet: Tom Holland oraz Mark Wahlberg i tylko oni są w stanie odnaleźć skarby gromadzone niegdyś przez Ferdynanda Magellana. Premiera, której nie można przegapić i przygoda warta każdego czasu…

Bohaterów kolejnego filmu również połączy przypadek, a film „ Wyjdź za mnie ” może być śmiało dowodem na to, że nic w życiu nie dzieje się bez powodu. Dwie muzyczne supergwiazdy Kat Valdez i Bastian (w tych rolach Jennifer Lopez i Maluma) postanawiają wziąć ślub przed publicznością jednego ze swoich koncertów. Kat dowiaduje się jednak, na moment przed zaślubinami o niewierności Bastiana i zamiast tego postanawia poślubić nieznajomego z tłumu! Szalony impuls przeradza się w nieoczekiwany romans – pytanie tylko: czy dwoje ludzi z kompletnie innych światów może pokonać ich dzielącą przepaść i stworzyć miejsce do którego oboje należą?

Dla sympatyków polskiego kina Helios ma do zaproponowania w repertuarze aż trzy różne filmy. Pierwszy z nich to „Miłość jest blisko” klasyka gatunku z spod znaku kupidyna, gdzie dwójka głównych bohaterów zna się od dziecka, a szukają miłości nie tam gdzie powinni, bowiem… mają ją na wyciągnięcie dłoni! Drugi z filmów to mocne wejście Patryka Vegi który jak sama zapowiada: „grzecznie już było”, i na dowód tego w najnowszym projekcie „Miłość, seks i pandemia” prezentuje zadziorne kobiece trio: Mucha, Rozenek-Majdan i Zborowska_Wrona. One pokażą widzom jak wygląda miłość w czasach lockdownu. Trzecia produkcja, która czeka na widzów to „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” – komedia o wymownym tytule a w dużej mierze o męskich słabościach, sile przyjaźni i miłości w wydaniu znanych już widzom bohaterów pierwszej części.