Dąbrowa Górnicza. Historia kolizji na ul. Wojska Polskiego ma się skończyć. Rusza budowa nowego ronda

Inwestycje drogowe w Dąbrowie Górniczej: nowa droga, ścieżka rowerowa i rondo

Budowa nowego ronda w tym miejscu planowana była przez lokalny samorząd od dawna. W ostatnich miesiącach miasto skupiło się natomiast na przebudowie ulicy Staszica, prowadzącej właśnie w kierunku skrzyżowania ul. Starocmentarnej i Wojska Polskiego. Miasto czekało na możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego na tę nową inwestycję. Otrzyma niemal 4 mln zł dofinansowania na drugi etap przebudowy ul. Staszica, w ramach którego wybudowane zostanie wspomniane rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Starocmentarnej.

Dokładna kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2024-2025 to 3 mln 931 tys. 476,95 zł. Pieniądze te pomogą w przebudowie ulicy Staszica – od skrzyżowania z ul. Ziemby do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Starocmentarną. Jak przyznał prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak miasto będzie szukać w budżecie miasta brakującej kwoty i równocześnie przygotowywać dokumentację do przetargu. Dofinansowanie pokryje bowiem niecałe 50 procent kosztów tego przedsięwzięcia.