Dąbrowa Górnicza: IX Bieg Walentynkowy startuje 2 lutego. Są jeszcze wolne miejsca ZDJĘCIA

Bieg Walentynkowy w Dąbrowie Górniczej, organizowany w okolicy „święta zakochanych”, to najstarsza tego typu impreza w Polsce. Początkowo odbywał się nad Pogorią III, od kilku lat gości w centrum miasta. Trasa wiedzie ulicami śródmieścia i alejkami parku Hallera. Startować można w parach lub indywidualnie, w stroju sportowym albo w barwnym, karnawałowym przebraniu. Pary połączone są półtorametrową, czerwoną wstążką.

Jak dotychczas udział w imprezie potwierdziło ponad 800 uczestników, tak więc do limitu - wynoszącego 1000 startujących - jeszcze trochę pozostało.

- Mamy jeszcze wolne miejsca, tak więc jeśli ktoś się nie zdecydował na udział, a ma na to ochotę, to zapraszamy. Z pewnością nikt nie będzie żałował, bo co roku czeka dobra zabawa - podkreśla Zbigniew Szwej, stojący na czele stowarzyszenia Pogoria Biega, które niedzielną imprezę organizuje wspólnie z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz dąbrowskim Urzędem Miejskim.