Dąbrowa Górnicza: przebudowa DK1 trwa. Powstaje pierwszy wiadukt, widać, gdzie będą nowe węzły komunikacyjne

Inwestycja w rejonie dzielnic Ząbkowice i Ujejsce nabiera tempa. Asfalt został już usunięty z większości jezdni w kierunku Tychów, powstają też wiadukty nad drogą. To obecnie priorytet, by mieszkańcy dzielnic położonych obok przebudowywanej trasy mogli bezpiecznie przemieszczać się po jej dwóch stronach. Kładki powstają przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Karsów w Wojkowicach Kościelnych, a do użytku mają być oddane w trzecim kwartale przyszłego roku.

Pojawiają się również ślady nowych węzłów, dróg technicznych oraz dojazdowych, które po generalnej przebudowie pozwolą na włączenie się do ruchu na S1 lub zjazd w kierunku położonych przy niej posesji.

Na wysokości dzielnic Ząbkowice, Antoniów i Ujejsce została wprowadzona kilka tygodni temu nowa organizacja ruchu. Są m.in. tymczasowe ronda, inaczej wjeżdżamy i wyjeżdżamy z bocznych ulic, łączących się z przebudowywanym fragmentem DK1. Do tego wprowadzony został na wielu ulicach zakaz poruszania się dla TIRów. Po to, by kierowcy ciężkich samochodów, chcący ominąć korki, tworzące się na remontowanym fragmencie drogi, nie wjeżdżali na wąskie, miejskie ulice.