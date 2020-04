Dąbrowa Górnicza: trwa remont torowiska tramwajowego w Gołonogu ZDJĘCIA

Linia tramwajowa wzdłuż ulicy Kasprzaka w Gołonogu powstała w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, kiedy budowano trasę do Huty Katowice. To właśnie z tego okresu pochodziła zdecydowana większość zdezelowanych torów, po których cały czas poruszały się tramwaje linii 21, 22 i 28. W końcu udało się doprowadzić do modernizacji.

Remontem objęto całość torowiska od ronda Budowniczych Huty Katowice aż do skrzyżowania z al. Piłsudskiego. W niektórych miejscach torowisko odsunięto nieznacznie od ulicy. Zmieniła się też lokalizacja niektórych przystanków. Ten na Laskach był zlokalizowany po obu stronach ul. Laski, teraz tylko po jednej (od strony Huty). Przystanek Gołonóg Osiedle Kasprzaka został z kolei przysunięty bliżej Ronda Budowniczych Huty Katowice, dzięki czemu bliżej będą do niego mieć mieszkańcy ul. Tierieszkowej i okolicznych.

Aktualnie prace toczą się jeszcze na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Młodych a trasą S1 łącznie ze znajdującą się tam pętlą tramwajową.