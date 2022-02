Dąbrowa Górnicza: trwa zbiórka dla Ukraińców. Pierwszy transport wyruszył w trasę. Miasto zapewni schronienie uchodźcom

Obywatele Ukrainy różnymi sposobami przekraczają granice Polski. Wielu z nich korzysta ze swoich kontaktów oraz sieci znajomych, u których znaleźli schronienie.

– Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy udzielili im schronienia oraz do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy dotarli do naszego miasta po 24 lutego, o kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej – apeluje Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego – dyżurujący całodobowo pod numerem telefonu 32 262 44 10 i adresem [email protected] – prowadzą rejestr osób, które znalazły schronienie w Dąbrowie Górniczej. Dzięki temu możliwe będzie objęcie ich wsparciem materialnym, wyżywieniem czy noclegiem zapewnianym przez miasto.

– Proszę też o kontakt obywateli Ukrainy, którzy na stałe mieszkają w Dąbrowie Górniczej i chcą sprowadzić tutaj swoją najbliższą rodzinę – jesteśmy w stanie dać im schronienie na terenie naszego miasta – dodaje prezydent Dąbrowy Górniczej.