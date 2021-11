Dąbrowa Górnicza: zamienił życie matki w piekło. Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie

Pod koniec długiego weekendu mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej wezwała na interwencję kobieta, która zdecydowała się opowiedzieć o zachowaniu swojego syna. Mężczyzna miał od dłuższego czasu znęcać się fizycznie i psychicznie nad swoją 71-letnią matką. Jednak dopiero teraz zgłosiła to policjantom.

- Po wysłuchaniu kobiety funkcjonariusze natychmiast zatrzymali jej 40-letniego syna. W kolejnych dniach policjanci zbierali materiał dowodowy, co pozwoliło na przedstawienie zarzutów i skierowanie wniosku o tymczasowy areszt - informują dąbrowscy policjanci.

Mężczyzna będzie odpowiadał za znęcanie fizyczne i psychiczne nad matką oraz uszkodzenie ciała. Grozi mu do teraz kara do pięciu lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora. 40-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej dwa najbliższe miesiące spędzi w areszcie.