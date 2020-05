Dąbrowski MOPT ponownie zaprasza na zajęcia stacjonarne

- Dzisiaj pierwszy dzień zajęć po długim okresie pracy zdalnej. W Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej zjawili się nasi pierwsi wychowankowie, którzy w okresie pandemii, przestrzegając procedury stworzone w ośrodku, aby było bezpiecznie i kreatywnie, brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych i tanecznych – poinformowała Iwona Wilk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

MOPT jest placówką wychowania pozaszkolnego, dla swoich podopiecznych wyczynia jednak kulturalne cuda. Nauczyciele dzięki swojej kreatywności i wykorzystaniu nowoczesnych technologii starali się w czasie pandemii dalej rozbudzać twórczy żar u swoich podopiecznych, a także innej dąbrowskiej młodzieży, która śledzi stronę internetową i facebooka MOPT-u. Działania placówki można zobaczyć na stronie: www.mopt.pl/e-learning i fb: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej.

– Przechodząc do pracy wirtualnej musieliśmy całkowicie przeorganizować działalność placówki. Nie wszystko jest możliwe do zrobienia, ale niektóre rzeczy wychodzą nawet lepiej. Dzięki multimediom spotykamy się w grupach, każda z pracowni proponuje jakieś ćwiczenia – plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, wokalne, pokazujemy je krok po kroku, zachęcamy do uczestniczenia w nich nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy niejako „przy okazji”, rozwijają też swoje pasje. Nie zrezygnowaliśmy, ale przygotowujemy się do wystawy we Włoszech. Zrobimy ją on-line, będzie może nawet łatwiej – prześlemy prace, organizatorzy je wydrukują, sfilmują i pokażą w galerii. Będziemy je oglądać wirtualnie w sieci – podkreśla Iwona Wilk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.