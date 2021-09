Duże korki na remontowanej DK1 w Ząbkowicach. Kierowcy tracą nerwy, a prace potrwają prawie do końca 2023 roku

Samochód za samochodem, w żółwim tempie do przodu

To droga, którą codziennie pokonują tysiące samochodów. Osobowych, tirów, autobusów. Prowadzi z Warszawy, Łodzi czy Częstochowy w kierunku Tychów i Bielska-Białej, a po drodze do Dąbrowy Górniczej czy Sosnowca. Nic więc dziwnego, że zmasowane prace drogowe i przekierowanie ruchu tylko na trasę w stronę Częstochowy i zamknięcie węzła Pogoria (nie można teraz tędy wjechać do dzielnicy Ząbkowice, ani z niej wyjechać) powodują, że tak naprawdę lepiej tą trasą wcale nie jechać. Niestety, nie zawsze się tak da. Muszą stać w korkach mieszkańcy Ząbkowic, Antoniowa, Ujejsca, auta wiozące towary, jadące tranzytem, auta dostawcze.

Kierowcy stoją w niekończących się korkach, denerwują się, często przeklinają na czym świat stoi. Niektórzy starają się podchodzić ze zrozumieniem do przebudowy, bo po zakończeniu inwestycji będzie jeździło się lepiej, bezpieczniej. Spora grupa ma jednak dość tego wszystkiego już teraz, choć prace potrwają jeszcze wiele miesięcy. Portale internetowe, prezentujące natężenie ruchu oraz tworzące się zatory, praktycznie przez cały czas pokazują korki na odcinku za węzłem Pogoria aż po ul. Karsów, czyli na odcinku kilku kilometrów.