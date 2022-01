Dyrektor Małgorzata Majewska pożegnała się po prawie 10 latach z Pałacem Kultury Zagłębia. Jak wspomina ten czas, czego życzy publiczności?

Prawie dziesięć lat, to całkiem sporo czasu. Pamięta pani swoje pierwsze kroki w Pałacu Kultury Zagłębia?

Oczywiście, zostałam przedstawiona załodze przez prezydenta Zbigniewa Podrazę oraz Marcina Bazylaka, ówczesnego pełnomocnika prezydenta do spraw kultury. Spotkaliśmy się również z kierownikami działów, a potem zasypały mnie dokumenty… Nie zdążyłam do Okradzionowa na świętojańskie puszczanie wianków…

Stając na czele tak uznanej, mającej swoje długie tradycje instytucji kultury, miała pani konkretny plan, pomysł na to, jak dotrzeć do publiczności? Jak zachęcić mieszkańców regionu do tego, by czuli się tu jak w domu? Czy może to wszystko ewoluowało z czasem?

Wykorzystałam swoje poprzednie doświadczenia w instytucjach kultury, słuchałam kolegów, starałam się nie niszczyć tego, co w pałacu dobrze działało mimo remontu. Stopniowo pojawiały się nowe propozycje programowe, jak koncerty urodzinowe czy koncerty muzyki polskiej 11 listopada. Niektórzy pracownicy mają swoje specjalizacje: kino, koncerty umuzykalniające, cykl „Ogarnij teatr”, warsztaty graficzne, ceramiczne, witrażowe, zajęcia dla najmłodszych dzieci … Lista jest długa. Pałac – instytucja kultury to 19 placówek, w każdej z nich instruktorzy nie ustają w edukacji artystycznej, działają pracownie i zespoły.