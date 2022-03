Dzień Kobiet w Dąbrowie Górniczej. Oto, co będzie działo się w mieście. W PKZ czekają m.in. dwa koncerty

Niedziela 6 marca

„Dziewczyny takie są…”, czyli koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Chóru Zorza, zespołu Non a Capella i solistów, na głównej scenie Pałacu Kultury Zagłębia 6 marca 2022 o godz. 18:00!

W repertuarze wydarzenia zagoszczą takie klasyki jak „Brunetki, blondynki”, „Killing me softly” i „Can’t help falling in love”. Nie zabraknie też utworów z oper i operetek, np. „Habanera” z opery „Carmen” i „Co się dzieje, oszaleję” z opery „Księżniczka czardasza”. Na scenie pojawią się również tancerze ze Szkoły Tańca Marengo w Dąbrowie Górniczej. Bilety do kupienia: TUTAJ

Poniedziałek 7 marca

Mariusz Kalaga z zespołem w wyjątkowym „Koncercie dla kobiecych serc” już 7 marca 2022 o godz. 18:00 w Pałacu Kultury Zagłębia. Bilety do kupienia: TUTAJ

Przed koncertem swoje stoisko w Pałacu Kultury Zagłębia będzie miało Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, które regularnie edukuje mieszkanki i mieszkańców naszego miasta na temat profilaktyki raka piersi. Amazonki na specjalnych fantomach pokażą, jak wykonać samobadanie, będziecie też mogli zadać pytania i dowiedzieć się, jak dbać o siebie! Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek współpracuje z miastem przy kampanii profilaktycznej „Tik Tak Tik – RAK – wczesne wykrycie daje Ci życie”. Pamiętajcie – profilaktyka może uratować życie!