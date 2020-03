Ekspresowy remont alei Zagłębia Dąbrowskiego. Zobaczcie zdjęcia

Przebudowa DK94 w Sosnowcu: skończą w terminie?

Przebudowa DK94 w Sosnowcu trwa od czerwca 2019 r. Nie ma co ukrywać - ogromnie utrudnia życie kierowcom, bo to trasa o ogromnym natężeniu ruchu ze Śląska do Krakowa. Ale za to po zakończeniu prac jazda będzie bezpieczniejsza, szybsza i wygodniejsza. Na razie pogoda sprzyja budow...