III Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej wznawia przyjęcia

Dziś, 4 maja, po ponownym przeprowadzeniu testów, wdrożeniu wszelkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa i zapewnieniu personelu niezbędnego do jego funkcjonowania, oddział PAKS w Dąbrowie Górniczej został otwarty. Ze względu na zidentyfikowanie zakażeń SARS-CoV-2 w ośrodku, zarząd Grupy American Heart of Poland podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu przyjęć w placówce, jednak już po 2 tygodniach praca oddziału została wznowiona. - Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, w przypadku wszystkich osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi, po upływie tygodnia zostały ponownie wykonane testy weryfikujące na obecność wirusa. Większość osób z personelu medycznego uzyskała wynik negatywny, co oznacza, że mogą wrócić do swoich obowiązków. W trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów niezwłocznie po uzyskaniu wyników drugiej tury testów i zapewnieniu niezbędnego personelu do prawidłowego funkcjonowania III Oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej, podjęliśmy decyzję o wznowieniu przyjęć w stanach nagłych i pilnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – komentuje Bartosz Sadowski, prezes zarządu Grupy American Heart of Poland.

We wszystkich oddziałach Polsko Amerykańskich Klinik Serca zostały wcześniej wstrzymane przyjęcia planowe, ale nie przerwana została ciągłość udzielania świadczeń w stanach nagłych i pilnych. Dodatkowo, trzy ośrodki PAKS, działające przy szpitalach jednoimiennych, zostały oddelegowane do walki z koronawirusem i udzielają świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej jedynie osobom zakażonym lub podejrzewanym o zarażenie SARS-CoV-2. Mowa o Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca w Tychach, Zgierzu i Kędzierzynie-Koźlu. Odwołane zostały tam przyjęcia ambulatoryjne i do planowej diagnostyki. Wszyscy pacjenci zostają w tym czasie przekierowani do najbliżej sąsiadujących placówek, a w przypadkach, w których możliwe jest takie rozwiązanie Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oferują możliwość wykorzystania telekonsultacji.

- Pragniemy podkreślić, że nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, aby pacjenci szukający pomocy w Grupie American Heart of Poland jej nie otrzymali. W czasach pandemii rozszerzyliśmy nasze działania związane ze zdalnymi konsultacjami kardiologicznymi. Ponadto, w tym momencie wszystkie nasze ośrodki funkcjonują 24 godziny na dobę, realizując świadczenia dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej pomocy. Personel medyczny jest przygotowany na przyjęcie wszystkich pacjentów - dbamy o przestrzeganie procedur i należytą dezynfekcję oraz mamy dostęp do środków ochrony indywidualnej – komentuje Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek zarządu American Heart of Poland.

Przypominamy, aby w tym wyjątkowym okresie zachować środki szczególnej ostrożności: zostać w domu jeśli to możliwe, dbać o higienę - często myć ręce, zakrywać usta i nos w miejscach publicznych, zachować co najmniej 2 m odległości od innych osób. Jeśli zaobserwujecie u siebie objawy grypopodobne: osłabienie organizmu, podwyższoną temperaturę, suchy kaszel, duszności – skontaktujcie się z powiatowym inspektoratem sanitarnym bądź infolinią NFZ (800 190 590).

