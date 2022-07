Kino Kobiet w Heliosie. Zobacz ciekawy film, specjalnie dobrany do żeńskiej widowni

Motyw wieczoru

Atrakcje wieczoru

Zaczynamy o godz. 18:00.

Zgodnie z hasłem "Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz" zachęcamy Was do zakupu biletów we wcześniejszym terminie. To Wy decydujecie jaką kwotę zaoszczędzicie!

Poniżej cennik biletów na pokazy Kina Kobiet:

8 dni i więcej do seansu: 21,90 zł

1-7 dni do seansu: 27,90 zł

w dniu seansu: 34,90 zł

Podane wyżej ceny uwzględniają koszt vouchera w wysokości 7 zł.

Dla tych, które przychodzą w dużej grupie (min. 10 osób) mamy specjalne zniżki: