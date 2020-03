Koronawirus: w Dąbrowie Górniczej 233 osoby w kwarantannie i pod nadzorem, 3 zakażone

Obecnie wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej mamy trzeci przypadek zakażenia koronawirusem. Osoba ta czuje się dobrze i choć jest mieszkańcem miasta, przebywa w kwarantannie poza Dąbrową Górniczą. Pozostałe dwie osoby również czują się dobrze i dochodzą do siebie w warunkach domowych. Aktualnie w Dąbrowie Górniczej 223 osoby objęte są kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

- Zdarzeniem koniecznym do odnotowania było czasowe zamknięcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego spowodowane podejrzeniem zakażenia pacjenta, który trafił tam spoza Dąbrowy Górniczej. Pacjent ten został przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie czeka na wyniki badań, a pracownicy szpitala mający z nim kontakt czekają na te wyniki w izolacji – poinformował Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. - Mocno trzymam za nich kciuki i życzę wytrwałości. Dziękuję także wszystkim pracownikom służby zdrowia za pracę, którą wykonują w tym trudnym czasie. W tych warunkach robicie naprawdę dobrą robotę i wiedzcie, że jest to dla nas bardzo ważne – dodał.

W dąbrowskim szpitalu w ciągu tygodnia wykonano kilkanaście testów na obecność koronawirusa. - W naszym szpitalu przeprowadzane są w ten sam sposób, co w całym kraju. Jeśli ktoś ma podejrzane objawy, podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu badania. W Polsce są to testy typu CRP, czyli badania laboratoryjne, na których wyniki trzeba czekać nawet kilkadziesiąt godzin. Dlatego też, dla ochrony pacjentów (zwłaszcza onkologicznych) oraz personelu szpitala, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tzw. „szybkich testów”. Co prawda nie są one tak dokładne jak badania laboratoryjne, ale pozwalają szpitalowi w miarę normalnie funkcjonować i podejmować niezbędne decyzje w czasie oczekiwania na wyniki testów laboratoryjnych. Pozwala nam to uchronić szpital od sytuacji groźniejszej od samego wirusa, czyli epidemii paniki i nerwowości. Póki co tę sytuację udaje się nam opanowywać – informuje Marcin Bazylak.