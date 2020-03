Koronawirus: w Dąbrowie Górniczej zamknięto 74 place zabaw, wyłączono 143 przyciski sygnalizacji świetlnej

- Co prawda przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie są jednostkami miejskimi, ale bardzo nam zależy, żebyście mieli aktualny dostęp do lekarzy rodzinnych i służby zdrowia. Dlatego aktualizujemy dla Was listę funkcjonujących przychodni, które w ramach kontraktu z NFZ udzielają teleporad, wystawiają e-recepty i L4 (link) - informuje prezydent Dąbrowy Górniczej. - Dużo osób kontaktuje się z nami, zgłaszając brak procedur ochronnych w zakładach pracy. Skontaktowaliśmy się z dużymi pracodawcami i dostaliśmy potwierdzenie, że wszyscy wdrożyli procedury bezpieczeństwa. Sytuacja jest nadzwyczajna i proszę Was przede wszystkim, żebyście w razie wątpliwości rozmawiali ze swoimi pracodawcami. Jeśli Wasze obawy nie zostaną rozwiane, możecie kontaktować się ze służbami sanitarnymi. Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej – 795 513 569 - dodaje.

Dąbrowskich przedsiębiorców zachęca do załatwiania spraw przez system www.epuap.gov.pl Informacje, jak z niego korzystać albo jak np. zawiesić działalność, pod numerami: 32 295 67 37, 662 138 251. Przygotowany został też pakiet informacji dla prowadzących działalność gospodarczą.