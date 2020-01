Łukasz, 26-latek z Dąbrowy Górniczej walczy z guzem mózgu. Każdy może mu pomóc

Zaczęło się niepozornie. Pod koniec września 2019 roku w pracy pan Łukasz poczuł specyficzny posmak w ustach, zapach, oraz chwilowy paraliż twarzy, po którym następowało osłabienie. Wszystko trwało niecałą minutę. - Na początku zbagatelizowaliśmy objawy. Uznaliśmy, że być może ma osłabiony organizm, ponieważ niedawno zmienił stanowisko pracy, z którym wiązało się bardzo dużo stresu. Kolejne „ataki” nastąpiły tydzień później i powtarzały się 3 dni z rzędu. Udaliśmy się do lekarza rodzinnego, który skierował nas do neurologa. Neurolog stwierdził napady mikro-padaczkowe, które leczy się 2-3 lata. Dostaliśmy receptę na leki oraz skierowanie na rezonans magnetyczny głowy (RM) - relacjonuje żona pana Łukasza.

10 października 2019 roku, po przeprowadzeniu rezonansu, małżeństwu kazano pilnie zgłosić się do neurologa. - Przesłaliśmy zdjęcie odpisu do naszego neurologa, po kilku minutach dostaliśmy telefon, żeby pilnie zgłosić się do szpitala, ponieważ sprawa jest poważna. Szybko wróciliśmy do domu, spakowaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i pojechaliśmy - mówi pani Ewelina.

Od 8 stycznia 2020 roku pan Łukasz leczy się w Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, przyjmując chemioterapię oraz radioterapię, przez kolejne 6 tygodni (30 frakcji). Ze względu na dużą ilość naświetleń, które przyjmuje, pierwsze badania kontrolne odbędą się w okolicach maja-czerwca, po zakończeniu leczenia chemioterapią i radioterapią.

- Nikt nie wie. jak guz zareaguje na to leczenie, glejak to okropny potwór, który mimo uśpienia lubi szybko wrócić ze zdwojoną siłą. Najgorsze w tej chorobie jest to, że nie ma na nią leku, on nigdy nie zniknie, ten guz zawsze będzie z nami, jak „tykająca bomba” - relacjonuje małżeństwo i apeluje o pomoc.

- Prosimy o pomoc, abyśmy mogli kontynuować leczenie olejami. Średnia kwota miesięczna na leki, suplementy, wlewy witaminowe, oleje, oraz wizyty lekarskie to koszt aż około 10 tysięcy złotych! Nie jesteśmy w stanie dać sobie rady sami z takimi kosztami na kolejne miesiące. Nie możemy przerwać terapii olejami w żaden sposób, ponieważ efekty, które chcemy uzyskać mogą się cofnąć, a wierzymy, że tego typu terapia pomoże mężowi. Zbiórka pieniędzy pomoże nam przygotować się na najbliższe miesiące. Rodzina bardzo nam pomaga i bardzo mocno nas wspiera. Nie tak miało wyglądać nasze życie, jednak musimy zacisnąć pięści, wierzyć i walczyć, a smutek schować do kieszeni. Planujemy powiększyć rodzinę, i być szczęśliwi nie oglądając się za siebie. Bez strachu. Prosimy, pomóż nam, to jest walka o życie - czytamy.