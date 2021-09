Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Będą niespodzianki, koncerty i nowy mural

Najważniejsze z festiwalowych wydarzeń odbędą się od 14 września 2021 r. – rocznicy urodzin Michała Spisaka. To właśnie w ten dzień oficjalnie odsłonięty zostanie mural z wizerunkiem kompozytora przy ul. 3 Maja 22. Michał Spisak będzie mógł ponownie spoglądać na mieszkańców swojego miasta, otaczając ich muzyczną opieką, a mieszkańcy będą mieli motywację do poszerzenia swojej wiedzy o dąbrowskim twórcy.

Michał Spisak był orędownikiem szerzenia muzyki klasycznej wśród ludzi bez względu na ich pochodzenie, wiek, stan majątkowy. To właśnie jego słowa – muzyka musi wejść w społeczeństwo –zainspirowały organizatorów: Pałac Kultury Zagłębia, miasto Dąbrowa Górnicza oraz Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach do stworzenia festiwalu. Częścią festiwalu jest odbywający się od 2007 roku, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Już wkrótce na scenach Pałacu Kultury Zagłębia zaprezentuje się ponad 120 młodych instrumentalistów z całego świata m.in. z Kostaryki, Meksyku, Korei Południowej, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii i licznych krajów europejskich – w tym z Polski. Staną oni w szranki o statuetkę Michała Spisaka i tytuł laureata konkursu w specjalnościach obój, klarnet i fagot.

Michał Spisak był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Choć urodził się w Dąbrowie Górniczej, to jego późniejsze losy związane były z Francją, szczególnie zaś z Paryżem. To właśnie tam kontynuował swoją muzyczną edukację i skomponował większość z kilkudziesięciu utworów symfonicznych, kameralnych i solowych, które cenione były na całym świecie. Odnosił liczne sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając nagrody w najbardziej prestiżowych konkursach. Zmarł w 1965 roku, dręczony chorobą. Choć jego życiorys przypomina historię Fryderyka Chopina, to w przeciwieństwie do pianisty o Michale Spisaku niestety zapomniano, a jego twórczość spotkał ten sam los. Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka ma to zmienić. Ma przywrócić społeczeństwu postać słynnego rodaka, a jego utwory ponownie mają ujrzeć światło dziennie i być prezentowane na rodzimych scenach.